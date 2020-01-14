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Джордан Обита
№11
Полузащитник
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Команда
Рединг
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 дек. 1993 (26) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Блэкпул
0 : 2
Рединг
82'
82'
82'
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
82'
минуты: 1' - 90'
Блэкпул
0
Рединг
2
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:01
Рединг
2 : 2
Блэкпул
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:01
минуты: 1' - 90'
Рединг
2
Блэкпул
2
минуты: 1' - 90'