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Джеймс Мередит
№3
Защитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Австралия
Дата рождения
4 апр. 1988 (32) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Миллуолл
2(4) : 2(5)
Брайтон & Хов
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Миллуолл
2(4)
Брайтон & Хов
2(5)
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
20:30
Миллуолл
3 : 2
Эвертон
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
20:30
был в запасе
Миллуолл
3
Эвертон
2
был в запасе
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
17:00
Миллуолл
2 : 1
Халл Сити
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Миллуолл
2
Халл Сити
1
был в запасе