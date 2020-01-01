Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эрик Дайер
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 янв. 1994 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Тоттенхэм
1
0
0
0
0