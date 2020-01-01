Эрик Дайер
№15
Полузащитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 янв. 1994 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Тоттенхэм
1
0
0
0
0