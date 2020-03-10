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Лента
Матч-центр
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Эрик Дайер
№15
Полузащитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 янв. 1994 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
РБ Лейпциг
3 : 0
Тоттенхэм
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
3
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90'
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
РБ Лейпциг
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
23:00
был в запасе
Тоттенхэм
0
РБ Лейпциг
1
был в запасе