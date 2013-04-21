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Матч-центр
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Николо Беллони
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
Интер
1 : 0
Парма
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
был в запасе
Интер
1
Парма
0
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
Кальяри
2 : 0
Интер
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
2
Интер
0
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:45
Интер
0 : 1
Болонья
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:45
был в запасе
Интер
0
Болонья
1
был в запасе