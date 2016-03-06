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Закария Лабиди
№18
Нападающий
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Команда
Брест
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
6.03.2016
6 марта 2016
вс
23:00
Лион
5 : 1
Генгам
6.03.2016
6 марта 2016
вс
23:00
минуты: 76' - 90'
Лион
5
Генгам
1
минуты: 76' - 90'
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
23:00
Лион
2 : 1
ПСЖ
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
23:00
минуты: 88' - 90'
Лион
2
ПСЖ
1
минуты: 88' - 90'
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
23:00
Лилль
1 : 0
Лион
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
23:00
минуты: 84' - 90'
Лилль
1
Лион
0
минуты: 84' - 90'
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
16:00
Лион
4 : 1
Кан
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Лион
4
Кан
1
был в запасе
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
Лион
3 : 0
Бордо
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
был в запасе
Лион
3
Бордо
0
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
20:00
Лион
2 : 0
Бастия
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
20:00
был в запасе
Лион
2
Бастия
0
был в запасе