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Матч-центр
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Антони Марсьяль
№11
Нападающий
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 дек. 1995 (24) года
Рост
181
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Юнайтед
21
11
3
1
0