Антони Марсьяль
№11
Нападающий
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 дек. 1995 (24) года
Рост
181
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Юнайтед
21
11
3
1
0