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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джошуа Бренет
№2
Защитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 марта 1994 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
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Хоффенхайм
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