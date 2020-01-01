Джошуа Бренет
№2
Защитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 марта 1994 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
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Хоффенхайм
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