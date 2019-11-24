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Лента
Матч-центр
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Джошуа Бренет
№2
Защитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 марта 1994 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Хоффенхайм
1 : 5
Майнц
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Хоффенхайм
1
Майнц
5
был в запасе
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
3 : 0
Падерборн
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Падерборн
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Герта
2 : 3
Хоффенхайм
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Герта
2
Хоффенхайм
3
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Хоффенхайм
2 : 0
Шальке-04
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Хоффенхайм
2
Шальке-04
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
1 : 2
Хоффенхайм
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Байер
0 : 0
Хоффенхайм
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Байер
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Айнтрахт
1 : 0
Хоффенхайм
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Хоффенхайм
0
был в запасе