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Лента
Матч-центр
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Марко Бюрки
№4
Защитник
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
21:00
Янг Бойз
2 : 1
Скендербеу
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Янг Бойз
2
Скендербеу
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Партизан
2 : 1
Янг Бойз
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Партизан
2
Янг Бойз
1
был в запасе
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
21:00
Янг Бойз
0 : 1
Динамо
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Янг Бойз
0
Динамо
1
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Динамо
2 : 2
Янг Бойз
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
был в запасе
Динамо
2
Янг Бойз
2
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Скендербеу
1 : 1
Янг Бойз
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Скендербеу
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90'