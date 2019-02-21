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Матч-центр
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Андреас Максе
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
18 марта 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
Наполи
2 : 0
Цюрих
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
был в запасе
Наполи
2
Цюрих
0
был в запасе
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
Цюрих
1 : 3
Наполи
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Цюрих
1
Наполи
3
минуты: 1' - 90'