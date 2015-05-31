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Вертер Карбони
№28
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
2013/2014
31.05.2015
31 мая 2015
вс
19:00
Кальяри
4 : 3
Удинезе
31.05.2015
31 мая 2015
вс
19:00
был в запасе
Кальяри
4
Удинезе
3
был в запасе
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Кальяри
2 : 1
Чезена
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
2
Чезена
1
был в запасе
6.01.2015
6 янв. 2015
вт
17:00
Палермо
5 : 0
Кальяри
6.01.2015
6 янв. 2015
вт
17:00
был в запасе
Палермо
5
Кальяри
0
был в запасе
18.12.2014
18 дек. 2014
чт
21:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
18.12.2014
18 дек. 2014
чт
21:00
был в запасе
Кальяри
1
Ювентус
3
был в запасе
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
17:00
Парма
0 : 0
Кальяри
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Парма
0
Кальяри
0
был в запасе
8.12.2014
8 дек. 2014
пн
21:00
Кальяри
0 : 2
Кьево
8.12.2014
8 дек. 2014
пн
21:00
был в запасе
Кальяри
0
Кьево
2
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
Кальяри
0 : 4
Фиорентина
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
0
Фиорентина
4
был в запасе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
Наполи
3 : 3
Кальяри
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Наполи
3
Кальяри
3
был в запасе
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
19:00
Верона
1 : 0
Кальяри
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
19:00
был в запасе
Верона
1
Кальяри
0
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
Интер
1 : 4
Кальяри
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
был в запасе
Интер
1
Кальяри
4
был в запасе
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
Кальяри
1 : 2
Торино
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
был в запасе
Кальяри
1
Торино
2
был в запасе