Дэниэл Рэдмонд
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Астон Вилла
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Астон Вилла
2
был в запасе
8.12.2012 8 дек. 2012 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
8.12.2012 8 дек. 2012 сб 18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:59
Уиган Атлетик
0 : 2
Манчестер Сити
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:59
был в запасе
Уиган Атлетик
0
Манчестер Сити
2
был в запасе