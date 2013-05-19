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Дэниэл Рэдмонд
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Астон Вилла
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Астон Вилла
2
был в запасе
8.12.2012
8 дек. 2012
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
8.12.2012
8 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:59
Уиган Атлетик
0 : 2
Манчестер Сити
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:59
был в запасе
Уиган Атлетик
0
Манчестер Сити
2
был в запасе