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Умаро Кулибали
№0
Защитник
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Команда
Кьево
Гражданство
Мали
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
16:00
Аталанта
2 : 2
Кьево
19.05.2013
19 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Аталанта
2
Кьево
2
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Парма
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Кьево
1
Парма
1
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Торино
2 : 0
Кьево
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
был в запасе
Торино
2
Кьево
0
был в запасе
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
17:00
Кальяри
0 : 2
Кьево
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
0
Кьево
2
был в запасе
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
17:00
Дженоа
2 : 4
Кьево
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
2
Кьево
4
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Сиена
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Кьево
0
Сиена
0
был в запасе