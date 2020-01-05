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Матч-центр
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Мухамаду-Наби Сарр
№6
Защитник
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 авг. 1993 (26) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Чарльтон
0 : 1
Вест Бромвич
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Чарльтон
0
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'