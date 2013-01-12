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Мэттью Кеннеди
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
1 нояб. 1994 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
Эвертон
0 : 0
Суонси
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
был в запасе
Эвертон
0
Суонси
0
был в запасе
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
Эвертон
1 : 1
Норвич Сити
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
был в запасе
Эвертон
1
Норвич Сити
1
был в запасе
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
18:00
Рединг
2 : 1
Эвертон
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
18:00
был в запасе
Рединг
2
Эвертон
1
был в запасе