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Пелле Йенсен
№5
Защитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:30
Хоффенхайм
0 : 1
Бавария
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Бавария
1
был в запасе
7.12.2012
7 дек. 2012
пт
22:30
Гамбург
2 : 0
Хоффенхайм
7.12.2012
7 дек. 2012
пт
22:30
был в запасе
Гамбург
2
Хоффенхайм
0
был в запасе
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
17:30
Хоффенхайм
1 : 4
Вердер
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Вердер
4
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
19:30
Хоффенхайм
1 : 3
Вольфсбург
77'
77'
77'
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
19:30
минуты: 1' - 77'
Хоффенхайм
1
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 77'
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
Фортуна
1 : 1
Хоффенхайм
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'