Симоне Паза
№28
Защитник
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Интер
2 : 5
Удинезе
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Удинезе
5
минуты: 1' - 90'
12.05.2013 12 мая 2013 вс 13:30
Дженоа
0 : 0
Интер
12.05.2013 12 мая 2013 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Интер
0
минуты: 1' - 90'
8.05.2013 8 мая 2013 ср 21:45
Интер
1 : 3
Лацио
8.05.2013 8 мая 2013 ср 21:45
минуты: 53' - 90'
Интер
1
Лацио
3
минуты: 53' - 90'
5.05.2013 5 мая 2013 вс 21:45
Наполи
3 : 1
Интер
5.05.2013 5 мая 2013 вс 21:45
минуты: 83' - 90'
Наполи
3
Интер
1
минуты: 83' - 90'
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Палермо
1 : 0
Интер
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Палермо
1
Интер
0
был в запасе
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 13:30
Интер
1 : 0
Парма
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 13:30
был в запасе
Интер
1
Парма
0
был в запасе
7.04.2013 7 апр. 2013 вс 21:45
Интер
3 : 4
Аталанта
7.04.2013 7 апр. 2013 вс 21:45
был в запасе
Интер
3
Аталанта
4
был в запасе
3.04.2013 3 апр. 2013 ср 19:30
Сампдория
0 : 2
Интер
3.04.2013 3 апр. 2013 ср 19:30
был в запасе
Сампдория
0
Интер
2
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Интер
1 : 2
Ювентус
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
был в запасе
Интер
1
Ювентус
2
был в запасе
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:45
Интер
0 : 1
Болонья
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:45
был в запасе
Интер
0
Болонья
1
был в запасе
3.03.2013 3 марта 2013 вс 17:00
Катания
2 : 3
Интер
3.03.2013 3 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Катания
2
Интер
3
был в запасе
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 22:45
Интер
1 : 1
Милан
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 22:45
был в запасе
Интер
1
Милан
1
был в запасе
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 22:45
Лацио
1 : 0
Интер
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 22:45
был в запасе
Лацио
1
Интер
0
был в запасе
9.12.2012 9 дек. 2012 вс 22:45
Интер
2 : 1
Наполи
9.12.2012 9 дек. 2012 вс 22:45
был в запасе
Интер
2
Наполи
1
был в запасе