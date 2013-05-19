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Симоне Паза
№28
Защитник
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Интер
2 : 5
Удинезе
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Удинезе
5
минуты: 1' - 90'
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:30
Дженоа
0 : 0
Интер
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Интер
0
минуты: 1' - 90'
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
Интер
1 : 3
Лацио
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
минуты: 53' - 90'
Интер
1
Лацио
3
минуты: 53' - 90'
5.05.2013
5 мая 2013
вс
21:45
Наполи
3 : 1
Интер
5.05.2013
5 мая 2013
вс
21:45
минуты: 83' - 90'
Наполи
3
Интер
1
минуты: 83' - 90'
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Интер
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Палермо
1
Интер
0
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
Интер
1 : 0
Парма
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
был в запасе
Интер
1
Парма
0
был в запасе
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
21:45
Интер
3 : 4
Аталанта
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
21:45
был в запасе
Интер
3
Аталанта
4
был в запасе
3.04.2013
3 апр. 2013
ср
19:30
Сампдория
0 : 2
Интер
3.04.2013
3 апр. 2013
ср
19:30
был в запасе
Сампдория
0
Интер
2
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Интер
1 : 2
Ювентус
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
был в запасе
Интер
1
Ювентус
2
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:45
Интер
0 : 1
Болонья
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:45
был в запасе
Интер
0
Болонья
1
был в запасе
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
Катания
2 : 3
Интер
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Катания
2
Интер
3
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:45
Интер
1 : 1
Милан
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:45
был в запасе
Интер
1
Милан
1
был в запасе
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
22:45
Лацио
1 : 0
Интер
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
22:45
был в запасе
Лацио
1
Интер
0
был в запасе
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
22:45
Интер
2 : 1
Наполи
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
22:45
был в запасе
Интер
2
Наполи
1
был в запасе