Ивон Мвого
№28
Вратарь
Подписаться
Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
6 июня 1994 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
РБ Лейпциг
0
0
0
0