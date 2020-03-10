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Лента
Матч-центр
Моя команда
Ивон Мвого
№28
Вратарь
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
6 июня 1994 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
РБ Лейпциг
3 : 0
Тоттенхэм
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Тоттенхэм
0
был в запасе
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
РБ Лейпциг
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
23:00
был в запасе
Тоттенхэм
0
РБ Лейпциг
1
был в запасе