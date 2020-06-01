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Ивон Мвого
№28
Вратарь
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
6 июня 1994 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
1.06.2020
1 июня 2020
пн
21:30
Кельн
2 : 4
РБ Лейпциг
1.06.2020
1 июня 2020
пн
21:30
был в запасе
Кельн
2
РБ Лейпциг
4
был в запасе
27.05.2020
27 мая 2020
ср
19:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Герта
27.05.2020
27 мая 2020
ср
19:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Герта
2
был в запасе
24.05.2020
24 мая 2020
вс
16:30
Майнц
0 : 5
РБ Лейпциг
24.05.2020
24 мая 2020
вс
16:30
был в запасе
Майнц
0
РБ Лейпциг
5
был в запасе
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Фрайбург
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Фрайбург
1
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Шальке-04
0 : 5
РБ Лейпциг
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
5
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Вердер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Вердер
0
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
Бавария
0 : 0
РБ Лейпциг
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Бавария
0
РБ Лейпциг
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Боруссия
2
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 0
РБ Лейпциг
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
2
РБ Лейпциг
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Унион
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Унион
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Аугсбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Аугсбург
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Боруссия
3 : 3
РБ Лейпциг
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Боруссия
3
РБ Лейпциг
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Фортуна
0 : 3
РБ Лейпциг
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Фортуна
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Хоффенхайм
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Падерборн
2 : 3
РБ Лейпциг
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
2
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Кельн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
4
Кельн
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Герта
2 : 4
РБ Лейпциг
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Герта
2
РБ Лейпциг
4
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
8 : 0
Майнц
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
8
Майнц
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2 : 1
РБ Лейпциг
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Вольфсбург
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Вольфсбург
1
был в запасе
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