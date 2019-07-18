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Матч-центр
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Даниил Чалов
№4
Защитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 июня 1994 (25) лет
Рост
189
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:30
Витебск
1 : 1
КуПС
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:30
был в запасе
Витебск
1
КуПС
1
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:00
КуПС
2 : 0
Витебск
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
КуПС
2
Витебск
0
минуты: 1' - 90'