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Матч-центр
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Имо Эзекиель
№93
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2013/2014
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Коньяспор
1 : 1
Марсель
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Коньяспор
1
Марсель
1
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Коньяспор
0 : 2
Зальцбург
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
был в запасе
Коньяспор
0
Зальцбург
2
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
был в запасе
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
был в запасе