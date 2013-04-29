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Николай Скворцов
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2012/2013
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
Нефтехимик
2 : 0
Сочи
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
был в запасе
Нефтехимик
2
Сочи
0
был в запасе
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
16:00
Сочи
1 : 0
Волгарь
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
16:00
был в запасе
Сочи
1
Волгарь
0
был в запасе
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
был в запасе
Химки
1
Сочи
0
был в запасе
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
15:00
Томь
2 : 1
Сочи
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
15:00
был в запасе
Томь
2
Сочи
1
был в запасе