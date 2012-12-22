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Лента
Матч-центр
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Макс Райнталер
№14
Полузащитник
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Аталанта
1 : 1
Удинезе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
был в запасе
Аталанта
1
Удинезе
1
был в запасе
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:45
Лацио
3 : 0
Удинезе
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:45
был в запасе
Лацио
3
Удинезе
0
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Удинезе
2 : 2
Парма
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Парма
2
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
2 : 2
Удинезе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Кьево
2
Удинезе
2
был в запасе