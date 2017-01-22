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Джозеф Мартинес
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Болонья
2 : 0
Торино
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Болонья
2
Торино
0
минуты: 79' - 90'
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
17:00
Сассуоло
0 : 0
Торино
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
0
Торино
0
был в запасе
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Торино
1 : 0
Дженоа
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
был в запасе
Торино
1
Дженоа
0
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
Наполи
5 : 3
Торино
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Наполи
5
Торино
3
был в запасе
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
Торино
1 : 3
Ювентус
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Торино
1
Ювентус
3
минуты: 82' - 90'
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
Сампдория
2 : 0
Торино
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Торино
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:00
Торино
2 : 1
Кьево
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:00
был в запасе
Торино
2
Кьево
1
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Торино
71'
71'
71'
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
минуты: 60' - 90'
Кротоне
0
Торино
2
минуты: 60' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
20:00
Торино
5 : 1
Кальяри
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
20:00
минуты: 70' - 90'
Торино
5
Кальяри
1
минуты: 70' - 90'
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
21:00
Удинезе
2 : 2
Торино
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
21:00
был в запасе
Удинезе
2
Торино
2
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Интер
2 : 1
Торино
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Интер
2
Торино
1
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Торино
2 : 2
Лацио
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Торино
2
Лацио
2
был в запасе
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
Палермо
1 : 4
Торино
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
был в запасе
Палермо
1
Торино
4
был в запасе
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
19:00
Торино
2 : 1
Фиорентина
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
19:00
минуты: 73' - 90'
Торино
2
Фиорентина
1
минуты: 73' - 90'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
13:30
Торино
3 : 1
Рома
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
13:30
минуты: 77' - 90'
Торино
3
Рома
1
минуты: 77' - 90'
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Пескара
0 : 0
Торино
53'
53'
53'
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Пескара
0
Торино
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
16:00
Торино
0 : 0
Эмполи
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Эмполи
0
минуты: 1' - 90'
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Торино
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Торино
5 : 1
Болонья
53'
53'
53'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
53'
минуты: 26' - 90'
Торино
5
Болонья
1
минуты: 26' - 90'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
19:00
Милан
3 : 2
Торино
26'
26'
26'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Торино
2
минуты: 1' - 90'