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Лента
Матч-центр
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Адриан Секереш
№21
Защитник
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Команда
МОЛ Види
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
МОЛ Види
0 : 1
Генк
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
МОЛ Види
0
Генк
1
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
МОЛ Види
2 : 1
Базель
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
МОЛ Види
2
Базель
1
был в запасе