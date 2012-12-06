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Матч-центр
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Тим Брёкерс
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Твенте
1
Хельсингборг
3
минуты: 1' - 90'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Ганновер-96
0 : 0
Твенте
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 77' - 90'
Ганновер-96
0
Твенте
0
минуты: 77' - 90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
Твенте
0 : 0
Леванте
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Твенте
0
Леванте
0
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Леванте
3 : 0
Твенте
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Леванте
3
Твенте
0
был в запасе