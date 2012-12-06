Йеспер Бьоркман
№29
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 23:05
был в запасе
Твенте
1
Хельсингборг
3
был в запасе
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Хельсингборг
1 : 3
Леванте
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Хельсингборг
1
Леванте
3
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Хельсингборг
1 : 2
Ганновер-96
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Хельсингборг
1
Ганновер-96
2
был в запасе