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Ален Халилович
№11
Нападающий
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Команда
Стандард
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
18 июня 1996 (23) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2016
испания. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
14:30
Фрозиноне
0 : 0
Милан
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
14:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Милан
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Милан
0 : 1
Фиорентина
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Милан
0
Фиорентина
1
был в запасе
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
22:30
Болонья
0 : 0
Милан
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
22:30
был в запасе
Болонья
0
Милан
0
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
22:30
Милан
0 : 0
Торино
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
22:30
был в запасе
Милан
0
Торино
0
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
14:30
Милан
2 : 1
Парма
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
14:30
был в запасе
Милан
2
Парма
1
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
22:30
Милан
0 : 2
Ювентус
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
22:30
был в запасе
Милан
0
Ювентус
2
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
22:30
Удинезе
0 : 1
Милан
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
22:30
был в запасе
Удинезе
0
Милан
1
был в запасе
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:30
Милан
2 : 1
Дженоа
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:30
был в запасе
Милан
2
Дженоа
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
20:00
Милан
3 : 2
Сампдория
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
20:00
был в запасе
Милан
3
Сампдория
2
был в запасе
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
16:00
Милан
3 : 1
Кьево
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
16:00
был в запасе
Милан
3
Кьево
1
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
21:30
Сассуоло
1 : 4
Милан
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
21:30
был в запасе
Сассуоло
1
Милан
4
был в запасе
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
22:00
Эмполи
1 : 1
Милан
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Эмполи
1
Милан
1
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:30
Наполи
3 : 2
Милан
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:30
был в запасе
Наполи
3
Милан
2
был в запасе