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Лента
Матч-центр
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Марко Бакич
№8
Полузащитник
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Команда
Брага
Гражданство
Черногория
Дата рождения
1 нояб. 1993 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2013/2014
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
Брага
2 : 4
Шахтер
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
был в запасе
Брага
2
Шахтер
4
был в запасе
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Гент
2 : 2
Брага
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Гент
2
Брага
2
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Коньяспор
1 : 1
Брага
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
был в запасе
Коньяспор
1
Брага
1
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Шахтер
2 : 0
Брага
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 67' - 90'
Шахтер
2
Брага
0
минуты: 67' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Брага
1 : 1
Гент
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 73'
Брага
1
Гент
1
минуты: 1' - 73'