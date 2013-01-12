Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Франческо Деттори
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
20:00
Болонья
4 : 0
Кьево
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
20:00
был в запасе
Болонья
4
Кьево
0
был в запасе
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
17:00
Кальяри
0 : 2
Кьево
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
0
Кьево
2
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Катания
2 : 1
Кьево
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Катания
2
Кьево
1
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Фиорентина
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
был в запасе
Кьево
1
Фиорентина
1
был в запасе