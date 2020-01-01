Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Йонас Хофманн
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 июня 1992 (27) лет
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Боруссия
10
2
2
2
0