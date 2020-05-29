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Винченцо Грифо
№32
Полузащитник
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Команда
Фрайбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 апр. 1993 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
29.05.2020
29 мая 2020
пт
21:30
Фрайбург
0 : 1
Байер
29.05.2020
29 мая 2020
пт
21:30
минуты: 1' - 75'
Фрайбург
0
Байер
1
минуты: 1' - 75'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Айнтрахт
3 : 3
Фрайбург
28'
28'
28'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
28'
минуты: 1' - 82'
Айнтрахт
3
Фрайбург
3
минуты: 1' - 82'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Фрайбург
0 : 1
Вердер
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
0
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Фрайбург
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 68'
РБ Лейпциг
1
Фрайбург
1
минуты: 1' - 68'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
0 : 2
Фортуна
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
0
Фортуна
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
1 : 1
Фрайбург
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
1
Фрайбург
1
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Хоффенхайм
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
1
Хоффенхайм
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Фрайбург
0 : 2
Падерборн
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Падерборн
2
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Фрайбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Майнц
1
Фрайбург
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Шальке-04
2 : 2
Фрайбург
67'
67'
67'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
67'
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
59'
59'
59'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
59'
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Герта
1 : 0
Фрайбург
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Герта
1
Фрайбург
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
90'
90'
90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
2 : 2
Фрайбург
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
2
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2 : 1
РБ Лейпциг
90'
90'
90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Унион
2 : 0
Фрайбург
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Унион
2
Фрайбург
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2 : 2
Боруссия
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
2
Боруссия
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Фрайбург
1 : 1
Аугсбург
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Аугсбург
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Айнтрахт
1 : 0
Хоффенхайм
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 79' - 90'
Айнтрахт
1
Хоффенхайм
0
минуты: 79' - 90'