Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Пиерос Сотириу
№28
Нападающий
Подписаться
Команда
Копенгаген
Гражданство
Кипр
Дата рождения
13 янв. 1993 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Копенгаген
6
1
0
0
0