Костакис Артиматас
№4
Полузащитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Кипр
Дата рождения
15 апр. 1993 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
АПОЭЛ
3 : 1
Хапоэль
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
был в запасе
АПОЭЛ
3
Хапоэль
1
был в запасе