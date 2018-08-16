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Лента
Матч-центр
Моя команда
Костакис Артиматас
№4
Полузащитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Кипр
Дата рождения
15 апр. 1993 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
АПОЭЛ
3 : 1
Хапоэль
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
АПОЭЛ
3
Хапоэль
1
был в запасе