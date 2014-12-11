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Ангелис Хараламбус
№27
Защитник
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Команда
Аполлон
Гражданство
Кипр
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2014/2015
2013/2014
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Аполлон
0 : 2
Вильярреал
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
Цюрих
3 : 1
Аполлон
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Цюрих
3
Аполлон
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
Аполлон
0 : 2
Боруссия
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Боруссия
5 : 0
Аполлон
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Аполлон
0
минуты: 1' - 90'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
Вильярреал
4 : 0
Аполлон
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
Вильярреал
4
Аполлон
0
был в запасе
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Аполлон
3 : 2
Цюрих
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 90' - 90'
Аполлон
3
Цюрих
2
минуты: 90' - 90'