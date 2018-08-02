Каролис Чведукас
№13
Полузащитник
Подписаться
Команда
Судува
Гражданство
Литва
Дата рождения
21 апр. 1991 (29) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 18:30
АЕК
4 : 0
Дандолк
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 18:30
был в запасе
АЕК
4
Дандолк
0
был в запасе
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
Дандолк
0 : 0
АЕК
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
был в запасе
Дандолк
0
АЕК
0
был в запасе
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:45
Дандолк
2 : 1
Левадия
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:45
был в запасе
Дандолк
2
Левадия
1
был в запасе