Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Филип Новак
№77
Защитник
Подписаться
Команда
Трабзонспор
Гражданство
Чехия
Дата рождения
26 июня 1990 (29) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
22:45
Чехия
2 : 1
Косово
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
22:45
был в запасе
Чехия
2
Косово
1
был в запасе
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
Черногория
0 : 3
Чехия
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
был в запасе
Черногория
0
Чехия
3
был в запасе
7.09.2019
7 сент. 2019
сб
16:00
Косово
2 : 1
Чехия
7.09.2019
7 сент. 2019
сб
16:00
был в запасе
Косово
2
Чехия
1
был в запасе
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Чехия
3 : 0
Черногория
14'
14'
14'
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Чехия
3
Черногория
0
минуты: 1' - 90'
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
Чехия
2 : 1
Болгария
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Чехия
2
Болгария
1
минуты: 1' - 90'
22.03.2019
22 марта 2019
пт
22:45
Англия
5 : 0
Чехия
22.03.2019
22 марта 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия
5
Чехия
0
минуты: 1' - 90'