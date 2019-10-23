Томаш Голеш
№26
Защитник
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Команда
Яблонец
Гражданство
Чехия
Дата рождения
31 марта 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
Славия
1 : 2
Барселона
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
был в запасе
Славия
1
Барселона
2
был в запасе
2.10.2019 2 окт. 2019 ср 19:55
Славия
0 : 2
Боруссия
2.10.2019 2 окт. 2019 ср 19:55
был в запасе
Славия
0
Боруссия
2
был в запасе