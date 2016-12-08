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Эгон Вух
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
ПАОК
2 : 0
Слован
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
ПАОК
2
Слован
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Слован
3 : 0
Карабах
11'
11'
11'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
11'
минуты: 1' - 90'
Слован
3
Карабах
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
Фиорентина
3 : 0
Слован
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
3
Слован
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Слован
1 : 3
Фиорентина
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Слован
1
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Слован
1 : 2
ПАОК
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Слован
1
ПАОК
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
18:00
Карабах
2 : 2
Слован
90'
90'
90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Карабах
2
Слован
2
минуты: 1' - 90'