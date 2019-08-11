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Ондрей Ваньек
№90
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
25 июля 1990 (29) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
был в запасе
Арсенал
1
Уфа
0
был в запасе
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
был в запасе
Сочи
0
Уфа
0
был в запасе
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
2
Крылья Советов
1
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
2
Краснодар
3
был в запасе
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
Урал
3 : 2
Уфа
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
был в запасе
Урал
3
Уфа
2
был в запасе