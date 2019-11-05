Станислав Тецл
№11
Нападающий
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Команда
Славия
Гражданство
Чехия
Дата рождения
1 сент. 1990 (29) лет
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.11.2019 5 нояб. 2019 вт 20:55
Барселона
0 : 0
Славия
5.11.2019 5 нояб. 2019 вт 20:55
минуты: 57' - 90'
Барселона
0
Славия
0
минуты: 57' - 90'
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
Славия
1 : 2
Барселона
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
был в запасе
Славия
1
Барселона
2
был в запасе
2.10.2019 2 окт. 2019 ср 19:55
Славия
0 : 2
Боруссия
2.10.2019 2 окт. 2019 ср 19:55
минуты: 1' - 59'
Славия
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 59'
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 19:55
Интер
1 : 1
Славия
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 19:55
был в запасе
Интер
1
Славия
1
был в запасе