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Ян Копиц
№10
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
4 июня 1990 (29) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Чехия
2 : 1
Англия
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Чехия
2
Англия
1
был в запасе
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
Черногория
0 : 3
Чехия
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
был в запасе
Черногория
0
Чехия
3
был в запасе
7.09.2019
7 сент. 2019
сб
16:00
Косово
2 : 1
Чехия
7.09.2019
7 сент. 2019
сб
16:00
был в запасе
Косово
2
Чехия
1
был в запасе
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Чехия
3 : 0
Черногория
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
был в запасе
Чехия
3
Черногория
0
был в запасе
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
Чехия
2 : 1
Болгария
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
минуты: 66' - 90'
Чехия
2
Болгария
1
минуты: 66' - 90'