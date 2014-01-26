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Матч-центр
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Кассим Абдалла
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Коморские Острова
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
22:59
Монако
2 : 0
Марсель
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Монако
2
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
22:59
Лион
2 : 2
Марсель
88'
88'
88'
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
22:59
минуты: 76' - 90'
Лион
2
Марсель
2
минуты: 76' - 90'