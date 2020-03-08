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Антонио Доннарумма
№90
Вратарь
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 июля 1990 (29) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2013/2014
2012/2013
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
Милан
1 : 2
Дженоа
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
был в запасе
Милан
1
Дженоа
2
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:45
Фиорентина
1 : 1
Милан
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Милан
1
был в запасе
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
Милан
1 : 0
Торино
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
был в запасе
Милан
1
Торино
0
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
Интер
4 : 2
Милан
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Интер
4
Милан
2
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Милан
1 : 1
Верона
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Милан
1
Верона
1
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
был в запасе
Брешиа
0
Милан
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
Милан
3 : 2
Удинезе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Милан
3
Удинезе
2
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
17:00
Кальяри
0 : 2
Милан
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
17:00
был в запасе
Кальяри
0
Милан
2
был в запасе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Милан
0 : 0
Сампдория
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
был в запасе
Милан
0
Сампдория
0
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:30
Аталанта
5 : 0
Милан
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:30
был в запасе
Аталанта
5
Милан
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Милан
0 : 0
Сассуоло
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Милан
0
Сассуоло
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
22:45
Болонья
2 : 3
Милан
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
22:45
был в запасе
Болонья
2
Милан
3
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Парма
0 : 1
Милан
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Парма
0
Милан
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:00
Милан
1 : 1
Наполи
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Милан
1
Наполи
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
был в запасе
Ювентус
1
Милан
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
22:45
Милан
1 : 2
Лацио
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
22:45
был в запасе
Милан
1
Лацио
2
был в запасе
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:00
Милан
1 : 0
СПАЛ
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:00
был в запасе
Милан
1
СПАЛ
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Рома
2 : 1
Милан
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
был в запасе
Рома
2
Милан
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
Милан
2 : 2
Лечче
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
был в запасе
Милан
2
Лечче
2
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:45
Дженоа
1 : 2
Милан
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:45
был в запасе
Дженоа
1
Милан
2
был в запасе
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