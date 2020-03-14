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Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Васютин
№78
Вратарь
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 марта 1995 (25) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
Зенит
7 : 1
Урал
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
был в запасе
Зенит
7
Урал
1
был в запасе
9.03.2020
9 марта 2020
пн
19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
9.03.2020
9 марта 2020
пн
19:00
был в запасе
Зенит
0
Уфа
0
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
был в запасе
Зенит
0
Локомотив
0
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Зенит
3
Динамо
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
Зенит
1 : 0
Спартак
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
был в запасе
Зенит
1
Спартак
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Рубин
1
Зенит
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Арсенал
0
Зенит
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:00
был в запасе
Зенит
1
ЦСКА
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Зенит
6
Ростов
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Зенит
5
Рубин
0
был в запасе