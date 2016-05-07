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Раффидин Абдулла
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2012/2013
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
Бордо
3 : 0
Лорьян
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Бордо
3
Лорьян
0
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лорьян
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Лорьян
0
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
Лорьян
1 : 1
Тулуза
78'
78'
78'
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
21:00
Кан
1 : 2
Лорьян
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
21:00
был в запасе
Кан
1
Лорьян
2
был в запасе
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
22:00
Лорьян
1 : 3
Лион
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
22:00
был в запасе
Лорьян
1
Лион
3
был в запасе
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
Анжер
5 : 1
Лорьян
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Анжер
5
Лорьян
1
был в запасе
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:00
Лорьян
1 : 1
Марсель
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:00
был в запасе
Лорьян
1
Марсель
1
был в запасе
5.03.2016
5 марта 2016
сб
22:00
Бастия
0 : 0
Лорьян
65'
65'
65'
5.03.2016
5 марта 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 73'
Бастия
0
Лорьян
0
минуты: 1' - 73'
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
Лорьян
4 : 3
Генгам
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
4
Генгам
3
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Нант
2 : 1
Лорьян
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Нант
2
Лорьян
1
был в запасе
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
22:00
Лорьян
1 : 1
Монпелье
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
1
Монпелье
1
был в запасе
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
23:00
ПСЖ
3 : 1
Лорьян
51'
51'
51'
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
23:00
минуты: 1' - 76'
ПСЖ
3
Лорьян
1
минуты: 1' - 76'
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
5'
5'
5'
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 62'
Лорьян
2
Реймс
0
минуты: 1' - 62'
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Лорьян
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Ницца
2
Лорьян
1
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
16:00
Лорьян
0 : 2
Монако
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
16:00
был в запасе
Лорьян
0
Монако
2
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
Лорьян
4 : 1
Труа
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 81' - 90'
Лорьян
4
Труа
1
минуты: 81' - 90'
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
Генгам
2 : 2
Лорьян
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
минуты: 83' - 90'
Генгам
2
Лорьян
2
минуты: 83' - 90'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
18:00
Лорьян
1 : 1
Ренн
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
18:00
минуты: 75' - 90'
Лорьян
1
Ренн
1
минуты: 75' - 90'
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
Монпелье
2 : 1
Лорьян
48'
61'
48'
61'
48'
61'
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
48'
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 90'
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
20:00
Лорьян
2 : 0
Кан
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
20:00
минуты: 64' - 90'
Лорьян
2
Кан
0
минуты: 64' - 90'
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