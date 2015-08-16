Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Баптисте Ало
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Валансьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2012/2013
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:00
Реймс
1 : 0
Марсель
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:00
был в запасе
Реймс
1
Марсель
0
был в запасе
8.08.2015
8 авг. 2015
сб
22:00
Марсель
0 : 1
Кан
8.08.2015
8 авг. 2015
сб
22:00
был в запасе
Марсель
0
Кан
1
был в запасе