Баптисте Ало
№2
Защитник
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Команда
Валансьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 15:00
Реймс
1 : 0
Марсель
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 15:00
был в запасе
Реймс
1
Марсель
0
был в запасе
8.08.2015 8 авг. 2015 сб 22:00
Марсель
0 : 1
Кан
8.08.2015 8 авг. 2015 сб 22:00
был в запасе
Марсель
0
Кан
1
был в запасе