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Брайан Пол Герзичич
№31
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
Хапоэль Ирони
1 : 1
Спарта
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Хапоэль Ирони
1
Спарта
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Спарта
3 : 1
Хапоэль Ирони
89'
89'
89'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 77'
Спарта
3
Хапоэль Ирони
1
минуты: 1' - 77'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
Хапоэль Ирони
3 : 4
Лион
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Хапоэль Ирони
3
Лион
4
минуты: 1' - 90'